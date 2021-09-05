«Ми все очистили». Соратник Авакова нагадав Зеленському про заслуги звільненого міністра

Зорян Шкіряк проти того, щоб з МВС вичищали патріотів та ефективних правоохоронців

Шкіряк: «Наша команда зробила навіть не еволюцію, а революцію в ній»

Колишній радник очільника МВС Зорян Шкіряк переконаний, що за сім років команді Арсена Авакова таки вдалося очистити правоохоронну систему. Тому нинішні процеси, які відбуваються у відомстві, йому не зрозумілі. Про це Шкіряк розповів в інтерв’ю «Главкому».

«За моєю логікою, головною у системі роботи Нацполіції має бути ефективність. Тому я не розумію логіку президента і навіть реагувати не хочу. Маю надію, що ми просто президента не так зрозуміли. Я ж не знаю, яке очищення Володимир Олександрович мав на увазі. Якщо позбавлення від патріотів і ефективних правоохоронців, то, вибачте, я проти такого очищення», – підкреслив колишній радник Авакова.

Шкіряк вважає, що під керівництвом Авакова в органах правопорядку відбулася не просто еволюція, а революція.

«Ніхто не займається шапкозакиданням і не говорить, що все стало ідеально. Завжди присутній і людський фактор, і багато інших моментів. Але про те, що ми підняли рівень довіри до підрозділів внутрішніх справ в десятки разів, якщо порівняти з 2014 роком, свідчать всі соцопитування», – підкреслив він.

До слова, Зорян Шкіряк хоч і не підтримує вибору колишніх колег продовжити працювати у відомстві, проте ставиться до їхнього вибору філософськи.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року. Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк. 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.