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    Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади

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    Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади - Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади
    Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади
    Фото з відкритихьджерел

    Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що шкодує про бажання Арсена Авакова піти з посади міністра внутрішніх справ, але голосуватиме за це. Про це Разумков сказав в ефірі одного з телеканалів.

    «Я вважаю, що це міністр, який перебуває, і сьогодні він продовжує перебувати, на своїй посаді…Ми ж говоримо, чи шкодую я про те, що він ухвалив таке рішення? Так, я вважаю, що він був і поки що залишається хорошим міністром, який якісно виконує свої обов'язки», – сказав Разумков.

    Він додав, що можна знайти «мільйон проблем» у діяльності Авакова, але загалом той є хорошим міністром.

    Проте Разумков запевнив, що голосуватиме за звільнення Авакова, оскільки то його бажання.

    Спікер підтримає кандидата, якого запропонував президент Володимир Зеленський та розповів, що починав роботу з Денисом Монастирським ще під час передвиборчої кампанії і вважає його «фаховою людиною, добре обізнаною в роботі Міністерства внутрішніх справ».

    Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

    Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

    Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

    Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

    За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Натомість «Слуги народу» заплуталися з датою голосування за зміну очільника МВС.

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    Джерело: Українська правда

    Теги: МВС Верховна Рада Арсен Аваков Володимир Зеленський Дмитро Разумков звільнення
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    Разумков шкодує про бажання Авакова піти з посади