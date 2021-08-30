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    Геращенко повернувся в МВС

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    Антон Геращенко вже був радником глави МВС за часів Авакова, а тепер допомагатиме новому очільнику відомства - Геращенко повернувся в МВС
    Антон Геращенко вже був радником глави МВС за часів Авакова, а тепер допомагатиме новому очільнику відомства
    Фото: mvs

    Денис Монастирський призначив Антона Геращенка своїм радником у МВС

    Після звільнення з посади заступника міністра внутрішніх справ Антон Геращенко призначений радником глави МВС Дениса Монастирського. Про це свідчить повідомлення на сайті Держприкордонслужби.

    Зазначається, що Геращенко брав участь у нараді МВС, Держприкордонслужби та Державної геокадастрової служби, на якій обговорювалося питання інвентаризації земель уздовж держкордону, а також передачі цієї території в постійне користування прикордонниками.

    «Учасники домовилися про проведення повної інвентаризації земель, подальше забезпечення належного оформлення, а також реалізацію першочергових завдань з інженерного облаштування кордону», – зазначається на сайті.

    Як відомо, Антон Геращенко вже був радником глави МВС у 2014-2019 роках.

    Після дострокових виборів парламенту в 2019 році він увійшов до керівництва МВС, ставши заступником міністра. Уряд звільнив Геращенка на початку серпня після призначення Монастирського.

    Після цього ЗМІ повідомляли, що Геращенко може залишитися у МВС на посаді радника.

    Як відомо, 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

    За день до того Верховна Рада більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

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    Теги: МВС міністр Антон Геращенко кадрові зміни радник Денис Монастирський
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    Геращенко повернувся в МВС