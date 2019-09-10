Сенцов: Я вивіз половину українських військових із Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов на пресконференції в Українському домі Фото: Михайло Глуховський, Главком

Режисер розказав, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги на підтримку України

Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що вивіз близько половини українських військовослужбовців з анексованого Росією Криму. Про це він сказав на пресконференції в Українському домі, передає кореспондент «Главкома».

«Я вивіз практично половину військових», - заявив Сенцов.

Він зазначив, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги на підтримку України.

Сенцов уточнив, що з ним комунікували представник Генштабу з питання виведення військових з півострова.

Відповідаючи на питання про його можливе повернення в окупований Росією Крим, режисер відповів «Повернутися в Крим? Тільки на танках!».

Сенцов додав, що найближчим часом буде жити з родиною в Києві.

Як повідомлялось, режисер також заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

.