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    Сенцов: Я вивіз половину українських військових із Криму

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    <span>Олег Сенцов на пресконференції в Українському домі</span> - Сенцов: Я вивіз половину українських військових із Криму
    Олег Сенцов на пресконференції в Українському домі
    Фото: Михайло Глуховський, Главком

    Режисер розказав, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги на підтримку України

    Звільнений з полону режисер Олег Сенцов заявив, що вивіз близько половини українських військовослужбовців з анексованого Росією Криму. Про це він сказав на пресконференції в Українському домі, передає кореспондент «Главкома».

    «Я вивіз практично половину військових», - заявив Сенцов.

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    Він зазначив, що в Криму не займався нічим кримінальним, а лише допомагав евакуювати українських військових на материк і влаштовував автопробіги на підтримку України.

    Сенцов уточнив, що з ним комунікували представник Генштабу з питання виведення військових з півострова.

    Відповідаючи на питання про його можливе повернення в окупований Росією Крим, режисер відповів «Повернутися в Крим? Тільки на танках!».

    Сенцов додав, що найближчим часом буде жити з родиною в Києві.

    Як повідомлялось, режисер також заявив, що не готовий їздити на окупований Донбас, аби звільняти в'язнів.

    Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

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    Крим Росія Донбас Олег Сенцов обмін полоненими Володимир Зеленський президент
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