Microsoft припиняє підтримку Windows 10



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість великих оновлень для Windows 10 компанія Microsoft обіцяє випускати невеликі апдейти

Стало відомо від офіційного джерела, на Windows 10 поставили крапку, тобто вона несподівано померла.

За словами компанії Microsoft, наступне велике оновлення під номером 19H2 стане останнім великим апдейтом для десятої «вінди», тобто ніяких нових функцій і можливостей глобального рівня така вже абсолютно точно не отримає.

Зазвичай коли подібне відбувається, потім, через кілька місяців, американська корпорація анонсує нову ОС для мобільних пристроїв і планшетних комп’ютерів, яка замінить собою стару, доступну в даний час на ринку.

Замість великих оновлень для Windows 10 компанія Microsoft обіцяє випускати невеликі апдейти, роблячи це кожен місяць, однак такі будуть тільки виправляти помилки і підвищувати безпеку. Простіше кажучи, ніяких змін в дизайні, функціональні можливості і інші функції всієї ОС від таких чекати абсолютно точно не варто.

Таким чином, виходячи з усього цього логічно припустити, що десята «вінда» вже померла, тому що інакше компанія би просто не стала так поступати. Зараз вона переходить в завершальну стадію своєї підтримки, і вже незабаром виявиться випущена її заміна.

Апдейт 19H2, який стане доступний восени нинішнього року, виявиться останнім великим оновленням для десятої «вінди», і багато користувачів гарантовано захочуть його встановити, тому що воно виявиться цілком і повністю направлено на підвищення не тільки швидкості роботи, але і стабільності.

Це буде така собі робота над помилками з боку Microsoft, тобто прощальний подарунок всім користувачам Windows 10, щоб вони нарешті перестали страждати через нестабільну роботу і, крім того, безлічі інших неполадок, з якими зараз стикаються дуже багато.