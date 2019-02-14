Міграційна служба пояснила, чому скандального єпископа Гедеона не пустили в Україну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гедеон Харон не зміг потрапити в Україну через порушення законодавства

Харон набув громадянства України з порушенням законодавства

У Державній міграційній службі України заявили, що паспорт громадянина України Юрія Харона, єпископа Української православної церкви Московського патріархату Гедеона, був недійсний.

Про це повідомляє прес-служба ДМС.

«13 лютого 2019 року Державною прикордонною службою України було припинено спробу перетину кордону України іноземцем за недійсними документами, при цьому недійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон було вилучено, а іноземця повернуто до країни, з якої він намагався в’їхати до України за недійсними документами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році, після інформації від Служби безпеки України, міграційна служба у Волинській області провела перевірку і встановила, що Харон набув громадянства України з порушенням законодавства.

«Встановлено факт набуття громадянства України із порушенням законодавства громадянином РФ – діячем однієї з релігійних організацій, яку ЗМІ пов’язують зі спецслужбами країни-агресора», - заявили у ДМС.

Повідомляється, що було встановлено, що під час подання документів для набуття громадянства України він надав неправдиві відомості стосовно наявних громадянств.

У міграційній службі наголосили, що у червні 2018 року було скасовано як рішення про реєстрацію громадянином України вказаної особи, так і рішення про видачу паспортів громадянина України.

Там додали, що відповідно до законодавства України, паспорти громадянина України (внутрішній та закордонний) Харона було визнано недійсними та внесено до відповідної бази даних ДМС.

Як повідомляв «Главком», отець Гедеон, єпископ Макарівський УПЦ МП і намісник «Десятинного монастиря» (Юрій Харон) через суд намагається визнати протиправною та скасувати постанову Верховної Ради від 19 квітня 2018 року «Про підтримку звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні».

Згодом на сторінці священика у соцмережі Facebook з’явилося повідомлення про те, що «владику депортували до США». «Вели до літака озброєні автоматники, як злочинця», - зазначалося у повідомленні.

У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.

Читайте також: