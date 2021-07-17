Мігранти з Алжиру штурмують українські кордони в Закарпатті

Прикордонниками затримано вже третю групу нелегалів з північноафриканської країни

У ніч на суботу, 17 липня, закарпатські прикордонники затримали групу мігрантів з Алжиру. Як повідомляє Державна прикордонна служба на своїй сторінці у Facebook протягом попередньої доби було припинено ще дві спроби мігрантів з цієї країни перетнути кордон України.

Зазначається, що дізнавшись про можливу спробу порушення кордону нелегальними мігрантами прикордонники організували засідку. У ніч на 17 липня один з нарядів на околиці села Кам'яниця Ужгородського району зупинив легковий автомобіль служби таксі, яким керував 20-річний житель Закарпатської області.

В автомобілі знаходилися троє іноземців. Один з них мав при собі паспорт громадянина Алжиру, двоє не мали документів, проте також назвалися алжирцями.

«Порушників доставили в прикордонний підрозділ. Вирішується питання про їх притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону, а водія за незаконне перевезення іноземців», – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що за попередню добу в рамках операції «Карпати» в Закарпатській області було затримано дві групи нелегалів з Алжиру. Зокрема, двох громадян цієї країни було помічено, коли ті саме перелазили через загородження на кордоні зі Словаччиною. Ще двох алжирців без документів виявили на контрольному посту «Нижні Ворота». Іноземців без документів віз їхній земляк. Вони притягнуті до адміністративної відповідальності. Кожен з них повинен заплатити штраф у розмірі 5,1 тисячі гривень.

Раніше стало відомо, що на контрольно-пропускному пункті «Ужгород» чоловік спалив свою машину. За версією журналістів, у громадянина були проблеми з документами.

Крім того, сьогодні на кордоні з Білоруссю далекобійник виїхав на зустрічну смугу та збив шлагбаум у пункті пропуску «Виступовичі». Водій був у стані алкогольного сп'яніння.