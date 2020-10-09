Погорів на цигарках. Закарпатцю митники розрізали автівку флексом

Всього прикордонники виявили понад 1100 пачок сигарет вартістю

Угорські митники змушені були вдатися до флексу, аби розшукати приховані цигарки в машині закарпатця.

Водій мав намір перетнути кордон з Угорщиною через КПП «Вілок-Тісабеч». Натомість він не знав, що на чергуванні окрім митників перебуває службова собака Елла. Саме вона і виявила схованку з контрабандою.

Сигарети були надійно приховані у корпусі автомобіля, дістатися туди можна було лише повністю розібравши обшивку за допомоги ріжучих інструментів. Всього виявлено понад 1100 пачок сигарет вартістю 1,5 мільйонів форинтів.

Водія буде оштрафовано на цю суму, цигарки та транспортний засіб митники вилучили.