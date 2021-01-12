Прикордонники не пропустили в Україну понад 400 осіб

На новорічні свята та Різдво прикордонники працювали у посиленому режимі

Майже сто осіб, які намагалися потрапити в Україну, виявились нелегальними мігрантами

Від початку 2021 року український кордон перетнуло понад 400 тисяч осіб та понад 95 тис. транспортних засобів. Натомість більше як 400 особам співробітники Держприкордонслужби відмовили в пропуску, із яких понад 100 осіб – це потенційні нелегальні мігранти. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Окрім цього прикордонники викрили три спроби використання громадянами підроблених документів, ще 25 осіб намагалися пройти контроль за недійсними документами.

Також охоронці кордону виявили 9 одиниць зброї, 47 боєприпасів, понад 1,5 кг психотропів, товари на понад 200 тис. грн та 5 спеціально виготовлених тайників для їх переміщення.

Зазначимо, що на новорічні свята та Різдво прикордонники працювали у посиленому режимі.

Крім того, після свят українці почали масово виїжджати до ЄС. Тільки за вихідні і святкові дні 7 - 10 січня кордон держави перетнуло понад 150 тисяч осіб та близько 30 тисяч автомобілів. При цьому переважна більшість осіб і транспорту оформлені на виїзд з України.

Наприкінці грудня 2020 року на кордоні України значно зріс пасажиропотік через трудових мігрантів, які повертаються з Євросоюзу на Різдво та Новий рік.

Також нагаадаємо. що Угорщина і Словаччина посилили правила пропуску іноземців через кордон. Зокрема, обмеження в'їзду на територію Словаччини в пункті пропуску «Вишнє Німецьке» діє з 20:00 до 08:00 (за київським часом).