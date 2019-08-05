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    У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста

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    У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста - У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста
    У Лондоні затримали 24 учасника мітингу в підтримку ультраправого активіста
    Фото: Steve Taylor/Sopa Images/Rex/Shutterstock

    Більшість мітингувальників затримано за порушення правил проведення маніфестацій

    Поліція Лондона (Великобританія) затримала в неділю 24 людини в ході відбулася в центрі столиці акції в підтримку ультраправого активіста Томмі Робінсона.

    Про це пише The Guardian.

    Робінсон (справжнє ім'я Стівен Якслі-Леннон) також є засновником радикального угруповання «Ліга англійської оборони». Минулого липня був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду: у 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду в ході процесу по справі банди педофілів з англійської Хаддерсфилда. Вони є вихідцями з Пакистану та Індії.

    Поліцією затримані були як прихильники Робінсона, так і учасники контрдемонстрації, організованої його ідеологічними супротивниками з руху Stand up to racism.

    Так, 14 осіб затримали через порушення правил проведення публічних зібрань і маніфестацій. Ще кількох людей затримали за порушення громадського порядку в нетверезому вигляді. Крім того, їх підозрюють у зберіганні наркотиків і носінні зброї.

    поліція
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