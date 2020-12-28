У Рівному під час масової бійки побили патрульного (відео)

На місце пригоди прибули п'ять екіпажів патрульної поліції, які намагалися зупинити бійку

Уночі 27 грудня в Рівному біля кафе «Майдан» на Пивзаводі відбулася масова бійка за участю приблизно 30 людей. Про це повідомили в Патрульній поліції Рівного.

На місце пригоди прибули п'ять екіпажів патрульної поліції, які намагалися зупинити бійку. Однак хулігани на зауваження поліцейських не реагували. Навіть навпаки – один з учасників бійки вдарив кулаком в обличчя патрульного.

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У результаті молодика в кайданках забрали до відділку поліції, а ще одного учасника бійки швидка забрала до лікарні. Попередньо відомо, що усі учасники бійки були у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня у Новій Каховці Херсонської області двоє чоловіків до смерті побили військовослужбовця. Конфлікт стався о 4:30 поблизу одного з кафе.