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    У Рівному під час масової бійки побили патрульного (відео)

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    <span>Усі учасники бійки були у стані алкогольного сп&rsquo;яніння</span> - У Рівному під час масової бійки побили патрульного (відео)
    Усі учасники бійки були у стані алкогольного сп’яніння
    Фото: скріншот tipove_rivne

    На місце пригоди прибули п'ять екіпажів патрульної поліції, які намагалися зупинити бійку

    Уночі 27 грудня в Рівному біля кафе «Майдан» на Пивзаводі відбулася масова бійка за участю приблизно 30 людей. Про це повідомили в Патрульній поліції Рівного. 

    На місце пригоди прибули п'ять екіпажів патрульної поліції, які намагалися зупинити бійку. Однак хулігани на зауваження поліцейських не реагували. Навіть навпаки –  один з учасників бійки вдарив кулаком в обличчя патрульного.

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    Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

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    Публикация от Rivne 1283 (@rivne_1283)

    У результаті молодика в кайданках забрали до відділку поліції, а ще одного учасника бійки швидка забрала до лікарні. Попередньо відомо, що усі учасники бійки були у стані алкогольного сп’яніння.

    Нагадаємо, в ніч на 25 грудня у Новій Каховці Херсонської області двоє чоловіків до смерті побили військовослужбовця. Конфлікт стався о 4:30 поблизу одного з кафе. 

    Теги: бійка Рівне поліція
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