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    У Миколаєві жінка здала поліції свого квартиранта, у якого знайшла наркотики

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    Слідчі впевнені, що чоловік збирався робити так звані закладки із наркотиків&nbsp; - У Миколаєві жінка здала поліції свого квартиранта, у якого знайшла наркотики
    Слідчі впевнені, що чоловік збирався робити так звані закладки із наркотиків 
    Фото: Нацполіція

    З'ясувалося, що чоловік напередодні отримав велику партію наркотичних речовин

    У Миколаєві на орендованій квартирі поліція виявила велику кількість наркотичних речовин і упаковку для їх фасування. Загальна сума вилученого за цінами «чорного ринку» становить майже 250 тисяч гривень, повідомляє пресслужба Нацполіціі України.

    Правоохоронці провели обшук у 24-річного чоловіка в неділю, 27 грудня. Про те, що вприміщенні є наркотики, в поліцію повідомила господиня квартири, яка прийшла її перевірити.

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    У Миколаєві жінка здала поліції свого квартиранта, у якого знайшла наркотики
    У Миколаєві жінка здала поліції свого квартиранта, у якого знайшла наркотики

    «У квартирі під час слідчих дій поліцейські виявили майже 400 штук пластикових колб з психотропами, близько 250 грамів амфетаміну, близько 150 грамів канабісу, зіп-пакети з кристалічною речовиною білого і фіолетового кольору (наркотичні солі), вагою близько 50 грамів, електронні ваги - 3 шт. з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору», - йдеться в повідомленні.

    Крім цього було вилучено також фасувальні матеріали для наркотичних речовин: 20 тисяч зіп-пакетів, близько 90 рулонів скотчу, широкий столовий посуд з нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, пластикові ємності із залишками прекурсорів, а також товарно-транспортна накладна з пошти, де позначено, що зловмисник в неділю вранці отримав посилку з наркотиками.

    «В загальному підрахунку вартість вилученого товару за цінами» чорного ринку «становить майже 250 тисяч грн», - зазначили у відомстві.

    Силовики додали, що фігурант мав намір на території Миколаєва поширювати наркотики у вигляді закладок.

    Слідчі дії тривають. Речові докази вилучено та направлено на проведення експертизи. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

    Теги: обшук Миколаїв наркотики поліція
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