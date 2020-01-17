Милованов розповів про хабарі в $10 мільйонів



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Міністру пропонували 10 мільйонів доларів Фото: Милованов в Facebook

Міністр економіки стверджує, що за час його роботи йому надходили сотні пропозицій, які обіцяли незаконну винагороду

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов зізнався, що йому пропонували хабар у розмірі 10 млн доларів.

Про це повідомив політик у Facebook.

За його словами, хабар йому пропонували за призначення керівника одного з державних підприємств.

Милованов стверджує, що це найбільша сума, яку йому пропонували за час роботи міністром. Він пояснив, що всі призначення і звільнення здійснює особисто сам.

«Я відмовив десяткам, а то й сотням таких прохань. Іноді просять м'яко, іноді через друзів, буває, пропонують хабарі... іноді погрожують політично, медійно, або навіть фізично», - написав чиновник.

Відзначимо, напередодні Тимофій Милованов заступився за прем'єр-міністра Олексія Гончарука, який потрапив у скандал з аудіозаписом.

Нагадаємо, 15 січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.