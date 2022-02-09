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    Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства

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    На агропродовольчу продукцію&nbsp;припадає близько 41% вітчизняного експорту&nbsp; - Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства
    На агропродовольчу продукцію припадає близько 41% вітчизняного експорту 
    фото: uainfo.org

    Зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року досягнув понад $35,4 млрд

    За результатами 2021 року сільське господарство дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх галузей вітчизняної економіки – більш ніж 10%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, передає пресслужба відомства.

    «На агропродовольчу продукцію також припадає найбільший відсоток у загальному експорті України – близько 41% за рік. Ми дедалі впевненіше претендуємо на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки», – зазначив очільник Міністерства.

    20 років тому Україна «годувала» 40 млн людей у світі. Сьогодні внесок нашої країни у світову продовольчу безпеку еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, окрім власного населення. Наразі ж Мінагрополітики реалізовує стратегію розвитку агросектора, яка передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу вже у 2030 році.

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    Міністр підкреслив, що сільське господарство показало найвищий приріст виробництва в 2021 році – 14,4%. За підсумками року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2%.

    За офіційними даними Держмитслужби, зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року збільшився на 24% у порівнянні з 2020 роком та досяг понад $35,4 млрд, або 25,1% усього зовнішньоторговельного обігу України.

    При цьому експортовано продукції аграрного сектору на суму $27,7 млрд (або 40,7% від загального експорту товарів з України), або на 25% більше, ніж у 2020 році.

    Найвагомішими частинами експорту сільськогосподарських товарів у 2021 році залишились зернові культури, олія, насіння олійних культур та макухи, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій.

    Основними країнами, до яких постачалась українська агропродовольча продукція, були:

    • Китай (15,5% у структурі експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів);
    • Індія – 7,1%;
    • Нідерланди – 6,4%;
    • Єгипет – 5,8%;
    • Туреччина – 5,3%.

    Раніше повідомлялося, що аграрії б’ють на сполох, адже в Україні закінчуються мінеральні добрива.

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    Теги: експорт продукти ВВП Мінагрополітики аграрії Україна Роман Лещенко
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    Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства