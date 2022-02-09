Мінагрополітики похвалилося рекордними обсягами експорту продовольства

Зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року досягнув понад $35,4 млрд

За результатами 2021 року сільське господарство дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх галузей вітчизняної економіки – більш ніж 10%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, передає пресслужба відомства.

«На агропродовольчу продукцію також припадає найбільший відсоток у загальному експорті України – близько 41% за рік. Ми дедалі впевненіше претендуємо на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки», – зазначив очільник Міністерства.

20 років тому Україна «годувала» 40 млн людей у світі. Сьогодні внесок нашої країни у світову продовольчу безпеку еквівалентний харчуванню близько 400 млн людей, окрім власного населення. Наразі ж Мінагрополітики реалізовує стратегію розвитку агросектора, яка передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу вже у 2030 році.

Міністр підкреслив, що сільське господарство показало найвищий приріст виробництва в 2021 році – 14,4%. За підсумками року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2%.

За офіційними даними Держмитслужби, зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції за підсумками 2021 року збільшився на 24% у порівнянні з 2020 роком та досяг понад $35,4 млрд, або 25,1% усього зовнішньоторговельного обігу України.

При цьому експортовано продукції аграрного сектору на суму $27,7 млрд (або 40,7% від загального експорту товарів з України), або на 25% більше, ніж у 2020 році.

Найвагомішими частинами експорту сільськогосподарських товарів у 2021 році залишились зернові культури, олія, насіння олійних культур та макухи, тверді відходи від вилучення рослинних жирів і олій.

Основними країнами, до яких постачалась українська агропродовольча продукція, були:

Китай (15,5% у структурі експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів);

Індія – 7,1%;

Нідерланди – 6,4%;

Єгипет – 5,8%;

Туреччина – 5,3%.

Раніше повідомлялося, що аграрії б’ють на сполох, адже в Україні закінчуються мінеральні добрива.

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