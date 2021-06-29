Відкриття ринку землі. Експерт озвучив колосальну проблему, яку не передбачила влада

Виснажувати землі можна. Земельна реформа, що стартує з 1 липня, дає добро

Українська влада робить дуже великі промахи в «земельній реформі». Про це розповів посол Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку, член парламентського аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко.

Експерт наголосив на тому, що кожна країна встановлює контроль за обігом земель і стежить за тим, хто і що може на ній вирощувати. Україна ж у так званій «земельній реформі» такого контролю не передбачила.

«Питання стоїть у наступному: кожна країна визначає певний обіг землі. Хто має право взагалі купувати: той, хто ризикує взяти землю, хто ризикує взяти кредит, хто ризикує займатися сільським господарством, робити підприємства тощо. Я вам приведу приклад Франції. Там є державна агенція SAFER. Якщо ви купуєте землю, SAFER каже: ви можете на цій землі вирощувати тільки виноградники або сіно для коней, а рапс і кукурудзу не можете сіяти. І ви дивитесь, чи потрібна вам така земля», – акцентував увагу експерт.

За словами Івченка, країна стратегічно визначає території та те, як на них розвиватиметься сільське господарство і в якій формі.

«А у нас виключно ринок для спекулянта і для тих, хто хоче продати. А для тих, хто хоче купити та працювати на землі нічого не зроблено», – підкреслив він.

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31.03.2020,з 1 липня можуть продаватися виключно землі сільськогосподарського призначення приватної форми власності. Винятком є можливість громадян викупити земельні ділянки, які належать їм на праві постійного користування, на праві довічного успадкованого володіння або оренди (якщо така оренда виникла шляхом переоформлення права постійного користування до 2010 року), із державної або комунальної власності, якщо такі земельні ділянки були надані їм для ведення селянського (фермерського) господарства.

Верховна Рада схвалила ще один законопроєкт для завершення земельної реформи – №2195. Він дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Також в Україні хочуть скасувати інститут постійного землекористування для всіх категорій осіб, включаючи рядових громадян. Такий інститут передбачає право довічного володіння земельною ділянкою, але забороняє вільно розпоряджатися нею – продавати або здавати в оренду.

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