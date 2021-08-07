Мінагрополітики оприлюднило прогноз врожаю «стратегічного продукту»

Врожай гречки цьогоріч прогнозується на рівні 100 тис. тонн

Такі цифри були озвучені під час форуму «Українські крупи: гречка та просо», який відбувся у Виставково-інноваційному центрі НААН, що на Київщині, повідомляється на сайті уряду.

Представники Мінагрополітики зазначили, що врожай гречки цьогоріч по всіх категоріях господарств прогнозується на рівні 100 тис. тонн. За попередніми даними експорт гречки може скласти 7 тис. тонн, імпорт – 25 тис. тонн, а залишки на кінець маркетингового року – 15 тис. тонн.

Також йшлося про потенціал виробництва зерна в межах 80 млн тонн, олійних культур – 22 млн тонн.

Представники Міністерства розповіли присутнім про деталі проєкту державної підтримки виробництва круп’яних культур, який було розроблено за дорученням Міністра агрополітики Романа Лещенка. Йдеться про проєкт «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь».

Після опрацювання матеріалів обласними комісіями та Мінагрополітики і одержання бюджетних коштів структурні підрозділи облдержадміністрацій спрямовують їх на поточні рахунки отримувачів. У 2021 році на цей напрямок виділено 50 млн грн.

У Мінагрополітики наголошують, що наразі Порядок направлений на затвердження до Кабінету Міністрів. Планується продовжити таку практику і в наступному році.

Нагадаємо, субсидії надаватимуться на безповоротній основі у розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, на яких вирощувалися гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур) у розмірі до 5000 гривень на один гектар, але не більше ніж на 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.