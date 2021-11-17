  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Аграрії б’ють на сполох: в Україні закінчуються мінеральні добрива

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Природний газ є не тільки енергоносієм, а й сировиною для виробництва добрив - Аграрії б’ють на сполох: в Україні закінчуються мінеральні добрива
    Природний газ є не тільки енергоносієм, а й сировиною для виробництва добрив
    фото: superagronom.com

    Світова газова криза впливає не лише на ціну добрив, а й на обсяги їх виробництва

    За підрахунками аналітиків, Україна входить у сезон із загальним дефіцитом близько 500 тис. т за всіма видами добрив. Про це повідомляє профільне видання latifundist.com.

    За словами керівника напряму LNZ Energo Романа Кравця, через аномально високі ціни на газ вітчизняні виробники добрив були змушені суттєво скоротити виробництво. Дефіцит добрив, на думку експерта, є практично невідворотнім. Тому розпочинати їх закупівлю аграріям варто вже зараз, вважає експерт.

    «В умовах дефіциту, відсоток зростання матиме суто спекулятивний характер. Також немає передумов до різкого зниження цін на газ, який є основним компонентом для виробництва добрив. Навіть за умови, що ціна сировини різко знизиться, ціни на добрива зможуть відіграти лише до кінця квітня 2022 р. Тому наша рекомендація партнерам – якщо ви плануєте вносити добрива навесні, контрактуйтеся зараз як мінімум на половину обсягу», – наголосив Роман Кравець.

    Слід зазначити, що газова криза вже впливає на ціни та обсяги виробництва мінеральних добрив не лише в Україні, а й у світі.

    Нагадаємо, раніше інший вітчизняний експерт пояснив, чим загрожує Україні поточне рекордне подорожчання мінеральних добрив.

    Також відомо, що раніше українські компанії, що виробляють добрива, намагалися заборони на імпорт добрив в Україну.

    Читайте також:

    Теги: газ імпорт ціни аграрії криза Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аграрії б’ють на сполох: в Україні закінчуються мінеральні добрива