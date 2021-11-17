Аграрії б’ють на сполох: в Україні закінчуються мінеральні добрива

Природний газ є не тільки енергоносієм, а й сировиною для виробництва добрив

Світова газова криза впливає не лише на ціну добрив, а й на обсяги їх виробництва

За підрахунками аналітиків, Україна входить у сезон із загальним дефіцитом близько 500 тис. т за всіма видами добрив. Про це повідомляє профільне видання latifundist.com.

За словами керівника напряму LNZ Energo Романа Кравця, через аномально високі ціни на газ вітчизняні виробники добрив були змушені суттєво скоротити виробництво. Дефіцит добрив, на думку експерта, є практично невідворотнім. Тому розпочинати їх закупівлю аграріям варто вже зараз, вважає експерт.

«В умовах дефіциту, відсоток зростання матиме суто спекулятивний характер. Також немає передумов до різкого зниження цін на газ, який є основним компонентом для виробництва добрив. Навіть за умови, що ціна сировини різко знизиться, ціни на добрива зможуть відіграти лише до кінця квітня 2022 р. Тому наша рекомендація партнерам – якщо ви плануєте вносити добрива навесні, контрактуйтеся зараз як мінімум на половину обсягу», – наголосив Роман Кравець.

Слід зазначити, що газова криза вже впливає на ціни та обсяги виробництва мінеральних добрив не лише в Україні, а й у світі.

Нагадаємо, раніше інший вітчизняний експерт пояснив, чим загрожує Україні поточне рекордне подорожчання мінеральних добрив.

Також відомо, що раніше українські компанії, що виробляють добрива, намагалися заборони на імпорт добрив в Україну.

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