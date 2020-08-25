Мінекономіки дозволило фемінітіви у назвах професій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер в Україні офіційно можна називатися інженеркою і соціологинею

Тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви в офіційних документах

Міністерство економіки внесло зміни до класифікатора професій, дозволивши за бажання використовувати фемінітіви у кадровій документації.

Відповідний наказ міністра економіки Ігоря Петрашка опублікований на сайті Міністерства економіки.

В основних положеннях Класифікатора сказано, що «Професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які вживаються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка)».

Наказ Петрашка дозволяє за бажання користувача під час внесення інформації про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника використовувати фемінітіви відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України від 22 травня 2019 року за № 437.

«Наприклад, інженер - інженерка, верстатник широкого профілю - верстатниця широкого профілю, соціолог - соціологіня (правильно соціологиня - ред.)», - сказано в наказі.

Нагадаємо, у грудні 2017 року група політичних активістів домоглася скасування указу Міністерства охорони здоров'я № 256, яким встановлювався перелік професій, заборонених для жінок. Даний наказ визначав перелік з 450 професій, у яких жінкам було заборонено працювати.

Наказ № 256 був прийнятий в Україні у 1993 році. Він забороняв жінкам працювати на ливарних роботах, у сфері металургії, в електротехнічному і хімічному виробництвах та ін. Також жінка не могла бути машиністом метро, водієм автобусів, пожежницею.