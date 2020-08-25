Мінекономіки дозволило фемінітіви у назвах професій
Тепер є можливість за бажанням використовувати фемінітиви в офіційних документах
Міністерство економіки внесло зміни до класифікатора професій, дозволивши за бажання використовувати фемінітіви у кадровій документації.
Відповідний наказ міністра економіки Ігоря Петрашка опублікований на сайті Міністерства економіки.
В основних положеннях Класифікатора сказано, що «Професійні назви робіт наводяться в чоловічому роді, окрім назв, які вживаються виключно в жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка)».
Наказ Петрашка дозволяє за бажання користувача під час внесення інформації про назву роботи в кадрову документацію окремого працівника використовувати фемінітіви відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України
«Наприклад, інженер - інженерка, верстатник широкого профілю - верстатниця широкого профілю, соціолог - соціологіня (правильно соціологиня - ред.)», - сказано в наказі.
Нагадаємо, у грудні 2017 року група політичних активістів домоглася скасування указу Міністерства охорони здоров'я № 256, яким встановлювався перелік професій, заборонених для жінок. Даний наказ визначав перелік з 450 професій, у яких жінкам було заборонено працювати.
Наказ № 256 був прийнятий в Україні у 1993 році. Він забороняв жінкам працювати на ливарних роботах, у сфері металургії, в електротехнічному і хімічному виробництвах та ін. Також жінка не могла бути машиністом метро, водієм автобусів, пожежницею.