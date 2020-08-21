Депутати просять Шмигаля не ліквідувати Держпродспоживслужбу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мінекономіки також виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки

Ліквідація Держпродспоживслужби становить серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу звернеться з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби. Про це у п’ятницю оголосила глава комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Рішення про звернення ініціювала Климпуш-Цинцадзе і члени комітету не заперечували.

«Депутати комітету вважають, що ліквідація Держпродспоживслужби становить серйозну загрозу експорту українського продовольства до ЄС і якості та безпечності продуктів усередині країни», - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

«Держпродспоживслужба була створена на виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Євроінтеграційні реформи в цій галузі дозволили швидко переорієнтувати вітчизняний експорт на вимогливі ринки Євросоюзу та відкрили для наших виробників інші перспективні ринки. Нині, коли економіка України переживає падіння, втрата ринку ЄС завдасть їй ще більш нищівного удару і відкотить країну на багато років назад», - написала глава комітету на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Мінекономіки також виступає проти ліквідації Держпродспоживслужби та розподілу її повноважень між МОЗ і новим органом при Мінекономіки.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України має намір реорганізувати Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та утворити Державну службу з контролю захворювань України.