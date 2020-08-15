Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися



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Згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні три роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно, - голова уряду

У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися, на це вплинув збір врожаю, - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль стверджує, що економіка України почала відновлюватися у третьому кварталі. Про це він написав у Facebook.

«У третьому кварталі економіка України почала відновлюватися. На це, крім відновлення споживання, позитивно вплинув збір врожаю, який фактично перенісся з другого кварталу на третій через погодні умови. Також, згідно з прогнозами Мінекономіки, в наступні три роки ВВП буде зростати в середньому більш ніж на 4% щорічно», - написав Шмигаль.

Голова уряду також наголосив, що коронакриза спричинила одну з найбільших економічних рецесій за останні 70 років.

«Фактично всі світові економіки показали стрімкий рівень падіння ВВП у другому кварталі: Іспанія -22,1%, Велика Британія - 21,7%, Франція -19%, Німеччина -11,7%, Україна - 11,4%, США -9,5%, Польща -7,9%», - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, в Програмі діяльності Кабінету Міністрів України зазначається, що економіка України внаслідок пандемії коронавірусу в 2020 році може скоротитися на 4-8% порівняно з 2019 роком.

До слова, в Україні зафіксовано стрімке падіння ВВП: Держстат оприлюднив невтішні цифри.

Нагадаємо, бізнес підтримав ініціативу Кабміну розробки Національної економічної стратегії.







