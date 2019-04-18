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    Мінфін готує апеляцію на рішення суду щодо «незаконної націоналізації» «Приватбанку»

    • Розсилка
    Мінфін готує апеляцію на рішення суду щодо «незаконної націоналізації» «Приватбанку»

    Прийнявши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію «Приватбанку», держава вклала в цей банк 155,3 млрд грн, - нагадали у міністерстві

    У Міністерстві фінансів готуються до подання апеляції на рішення суду щодо незаконної націоналізації Приватбанку.

    Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

    «18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру виведення неплатоспроможного ПАТ КБ «Приватбанк» з ринку за участю держави, такою, що порушує норми чинного законодавства. Міністерство фінансів України не погоджується із зазначеним рішенням та готується до подання апеляційної скарги», - йдеться у повідомленні.

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    У міністерстві зазначають, що рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» за участю держави приймалось відповідно до норм чинного законодавства, воно було підтримане Радою національної безпеки та оборони та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Забезпечення виконання усіма банками, які працюють в Україні, регулятивних вимог та вимог до капіталу є визначальним для забезпечення стійкості банківської системи і підтримки суспільної довіри. Капітал «Приватбанку» мав від’ємне значення, і держава стала гарантом виконання усіх зобов’язань перед клієнтами банку та збереження коштів громадян.

    Ухваливши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію «Приватбанку», держава вклала в цей банк 155,3 млрд грн. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом.

    За останні два роки в банку впроваджено стандарти корпоративного управління, що відповідають найкращим міжнародним практикам, вдосконалено модель управління ризиками, продовжують запроваджуватися інноваційні технологічні рішення, а позитивні фінансові результати діяльності Приватбанку говорять самі за себе.

    «Рівень покриття зобов'язань високоліквідними активами дозволяє банку забезпечувати стабільний фінансовий стан, високу платіжну дисципліну і своєчасне виконання вимог перед клієнтами. І зараз наше завдання – захистити інвестицію держави, внесок кожного українця», - наголошують у міністерстві.

    Як повідомляв «Главком», 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши у судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Розгляд цієї справи тривав з червня 2017 року, її розмір перевищував 50 томів.

    Процедура націоналізації ПАТ «КБ «Приватбанк» була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку, зокрема позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері.

    Національний банк України також готує апеляційну скаргу на це рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

     

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