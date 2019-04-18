НБУ продовжить боротись за «Приватбанк» в апеляційному суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Рожкова

Нацбанк планує звернутись до РНБО та уряду щодо судових рішень щодо «Приватбанку, які «шкодять міжнародному іміджу України»

Національний банк України буде подавати апеляцію на сьогоднішнє рішення Окружного адмінсуду щодо «Приватбанку».

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

«НБУ не погоджується та готується до подання апеляційної скарги на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким визнано протиправним та скасовано рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ «Приватбанк» з ринку за участю держави», - йдеться в заяві регулятора.

Начальник управління претензійно-позовної роботи юрдепартаменту Нацбанку Віктор Григорчук вказує, що рішення суду не набрало законної сили, а «породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність».

Крім цього НБУ запропонує Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради нацбезпеки та оборони України і Кабінету міністрів щодо подібних судових практик, що «шкодять міжнародному іміджу України».

«Законність рішень очевидна, і зворотна процедура у цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав. Після виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, «Приватбанк» повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і сьогодні є найприбутковішим українським банком та частиною стабільної і прозорої банківської системи», - зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

В Нацбанку нагадують, що нестача в капіталі «Приватбанку» була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена результатами інспекційної перевірки та незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією.

«Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняли у своєму письмовому зверненні, Національний банк визнав «Приватбанк» неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація «Приватбанку», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.