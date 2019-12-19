Суд скасував домашній арешт заступнику Київської митниці



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Заступника начальника Київської митниці відпустили з-під нічного домашнього арешту

Суд звільнив Тупальського з-під нічного домашнього арешту.

Суд скасував щодо заступника начальника столичної митниці, фігуранта «справи Альперіна« Сергія Тупальського всі запобіжні заходи.

Про це Сергій Тупальська повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, 5 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід всім підозрюваних у справі Альперіна – кримінальному провадженні про махінації з розмитненням товарів, які завдали більше ніж 70 млн грн збитків державі. Зокрема, був поміщений під нічний домашній арешт заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський.

У середу, 18 грудня, суд звільнив Тупальського з-під нічного домашнього арешту.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зняла з мене всі запобіжні заходи! За підсумками засідання судді задовольнили наше з адвокатами клопотання про скасування Ухвали Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 року про застосування до мене нічного домашнього арешту. Одночасно суд у повному обсязі відмовив у задоволенні зустрічного клопотання прокурора про посилення запобіжного заходу. А отже я знов вільна людина!», — написав він.

Також Тупальський повідомив, що на судових засіданнях за його участі неодноразово були присутні невідомі в камуфляжі. Такі «візити» він розцінює як спробу тиску.

«Не можу не відмітити, що під час засідання у залі знов були присутні «вболівальники» в камуфляжі, чию поведінку неможливо оцінити інакше, ніж спробу тиску. У зв’язку з цим в мене кілька питань, на які я поки що не знайшов відповідей. Чому такі візити відбуваються виключно на засідання з моєю участю? Чому стрімке поновлення справи дворічної давнини розпочалося з раптових обшуків в мене вдома, в яких взагалі не було сенсу? І чи не пов’язані ці обставини між собою якоюсь іншою причиною, яка взагалі не має відношення до митної справи?», — підкреслив Тупальський.