Гончарук доручив Мінфіну заблокувати виплату низки видатків



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Платежі, які були зареєстровані вже в грудні, буде проведено після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук з метою дотримання граничного обсягу дефіциту загального фонду держбюджету доручив Мінфіну тимчасово, до кінця бюджетного року, призупинити проведення Казначейством платежів і реєстрації бюджетних зобов'язань за видатками та надання кредитів загального фонду, крім захищених статей.

«Головним розпорядникам коштів державного бюджету: подати Мінфіну і Казначейству інформацію про обсяги бюджетних асигнувань за бюджетними програмами, які не будуть освоєні до кінця бюджетного періоду», - йдеться також у дорученні прем'єра за підсумками проведеної ним 17 грудня наради, копію якого має агентство «Інтерфакс-Україна».

У свою чергу Мінфін на своєму сайті повідомив, що провадить зважену фіскальну політику та вживає заходів для дотримання маяків за розміром дефіциту сектору загального державного управління.

У її рамках Казначейство своєчасно й у повному обсязі фінансує захищені статті видатків (зарплата, пенсії, всі соціальні платежі), а також здійснює фінансування всіх зареєстрованих за 11 місяців зобов'язань, на які відкрито асигнування, зазначає відомство.

«Решту платежів, які було зареєстровано вже в грудні, буде проведено після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням невиконання доходів державного бюджету за 11 місяців 2019 року внаслідок більш міцного, ніж враховано в державному бюджеті, обмінного курсу гривні, більш повільного зростання імпорту і падіння виробництва тютюнових виробів», - ідеться в повідомленні Мінфіну.

«(Це) не секвестр. Питання витрат останніх восьми днів і, як завжди, валу «передоплат», - прокоментувала ситуацію міністр фінансів Оксана Маркарова у Facebook.