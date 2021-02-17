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    Міністерство охорони здоров'я вдруге платить мільярди за антиковідну вакцину, яку досі не привезли

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    Вакцина затримується, а мільярди з держбюджету витрачаються - Міністерство охорони здоров'я вдруге платить мільярди за антиковідну вакцину, яку досі не привезли
    Вакцина затримується, а мільярди з держбюджету витрачаються
    Фото з відкритих джерел

    Міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості

    Міністерство охорони здоров'я придбало валюти на 1,3 млрд грн, щоб розрахуватися за вакцину проти Covid-19.

    Трансакція зафіксована 9 лютого на офіційному порталі публічних фінансів. Це вже другий відомий офіційний транш за вакцину.

    Раніше, StateWatch публікував інформація про аванс у розмірі 964,3 млн грн, сплачений «Лекхіму» за китайську вакцину CoronaVac.

    Голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський звернув увагу, що з держбюджету України вже витратила 2,3 мільярди на вакцину, якої досі не доставили.

    «Достеменно, скільки таких траншів було – не відомо. На сайті МОЗ немає ані речення про те, кому, за яку саме вакцину, і на яких умовах сплачено 1,3 млрд грн.

    Навіть попри шалену увагу ЗМІ, депутатів та НАБУ, міністр Максим Степанов продовжує платити кошти за вакцину в атмосфері таємничості.

    Вибачте, але що купують українцями за їх же податки, це точно не державний секрет. І ми маємо право знати, чим нас будуть прищепляти… і коли», – Написав Канєвський на своїй сторінці у Фейсбук.

    Скріншот spending.gov.ua

    Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

    Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

    Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

    До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

    Теги: міністр податки НАБУ Держбюджет Максим Степанов вакцинація
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