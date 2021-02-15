Поставки «трішечки» затримуються. Глава МОЗ пояснив, чому досі не розпочалась вакцинація

Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого

Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу. Поставки вакцини очікують 16-17 лютого. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я говорив, що з 15 лютого розпочнеться вакцинація. Це дата, яку я особисто називав, виходячи з поставки вакцин. Джерела постачання вакцин Pfizer COVAX трішечки затримуються. Щодо вакцини компанії AstraZeneca, згідно з контрактом з індійським інститутом Serum Institute, зараз тривають технічні моменти щодо логістики відправки вакцини. Тобто 16-17 лютого, я думаю, ми очікуємо вакцину вже в Україні», - наголосив Степанов, повідомляють ЗМІ.

При цьому він зазначив, що МОЗ виконав усі формальності і зараз триває процес відвантаження вакцини в Україну. За його словами, вже сформовані 347 мобільних бригад із загальної кількості у 572.

Степанов додав, що у лютому Україна отримає 1 мільйон доз вакцин і ще мільйон – у березні. У пресслужбі МОЗ уточнили, що поставки нібито очікують 16-17 лютого.

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.