Вакцина CoronaVac має бути в Україні до літа, інакше Лекхім поверне мільярд – StateWatch

У разі порушення графіка постачання китайської вакцини CoronaVac приватна компанія Лекхім поверне повну вартість контракту державі

Україна 30 грудня 2020 року заплатила аванс 964,3 мільйони гривень за майбутню поставку 1,9 млн доз китайської вакцини від Covid-19 CoronaVac. Договір був укладений між ДП «Медичні закупівлі» і приватною компанією Лекхім.

Умовами договору передбачено 100% передоплата з можливістю її повернення в повному обсязі у разі порушення графіка поставки, повідомляє експертна організація StateWatch, яка провела аналіз умов договору на поставку вакцини.

Кінцевий термін поставки вакцини – 31 травня 2021 року.

Порядок здійснення розрахунків передбачав 100% передоплати протягом трьох банківських днів з моменту надання постачальником банківської гарантії повернення авансового платежу. Тобто, в разі порушення умов договору з боку Лекхіма, після звернення замовника банк повинен повернути до держбюджету всю сплачену суму.

Перша поставка вакцини має відбутися не пізніше 31 березня 2021 року в розмірі 700 тисяч доз протягом 30 календарних днів з дати реєстрації продукції одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або ЄС. Або з дати отримання перекваліфікації ВООЗ.

Друга поставка вакцини в розмірі 1,2 млн доз – протягом 90 календарних днів з дати реєстрації продукції, але не пізніше 31 травня 2021 року.

Якщо до 31 травня компанія Лекхім не поставить всю вакцину, банк повинен буде повернути ДП «Медичні закупівлі» 100% сплаченої передоплати. Сторони також можуть підписати додаткові угоди, якими продовжити термін поставки вакцин в Україні.

Договір також передбачає штрафні санкції за порушення термінів поставки – пеня в розмірі 0,1% від ціни продукції, термін поставки якої порушено за кожен день прострочення. Якщо порушення терміну більше 30 днів, то додатково штраф передбачений в розмірі 7% від ціни продукції, термін поставки якого порушено.

Нагадаємо, у Київській області триває підготовка до вакцинального процесу проти коронавірусу. Згоду на отримання щеплень вже надали 25159 людей із груп ризику. На першому етапі йдеться про 5725 осіб, на другому – про 19434.