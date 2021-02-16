Степанов назвав новий термін вакцинування українців від коронавірусу

Максим Степанов підтвердив, що на вакцину чекали 16 чи 17 лютого

Своєчасному постачанню вакцини в Україну в призначений термін завадили технічні проблеми

Обіцяний 15 лютого початок антиковідної вакцинації відтермінували до кінця цього тижня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов затримку з поставками вакцин пояснює технічними та бюрократичними проблемами, що не залежать від України.

Про це голова МОЗ повідомив на брифінгу 16 лютого.

Степанов підтвердив, що МОЗ сподівався з 15 лютого почати вакцинацію проти Covid-19 в Україні, виходячи з угод із виробниками вакцин і домовленостей із COVAX щодо кількості та термінів поставок препаратів. По мільйону доз вакцин сподівалися отримати в лютому і в березні.

Однак своєчасному постачанню в призначений термін завадили технічні проблеми у випадку з прямими поставками від виробника, бюрократичні проблеми – у випадку зі всесвітньою ініціативою COVAX.

«Виникли технічні проблеми логістичного абсолютно характеру. Я думаю, що вони будуть вирішені буквально за декілька днів. Відразу після брифінгу в мене чергові перемовини з виробником саме щодо цих технічних питань доставки вакцини в Україні.

Ми відразу почнемо (щеплювати). Я думаю, що на цьому тижні ми вже зробимо перше щеплення від коронавірусної хвороби – і це перше щеплення буде зроблене нашим медичним працівникам.

Друга частина поставки вакцин передбачається з ініціативи COVAX. Нам було сказано, що перші 117 тисяч доз компанії Pfizer до середини лютого будуть в Україні. Що стосується COVAX’у, то виникли певні бюрократичні загальні труднощі, які не залежать від України.

Що в першому випадку, що в другому зроблено все абсолютно, навіть більше, ніж максимум, для отримання вакцин нашою країною. Думаю, що найближчими днями ми розпочнемо вакцинацію».

Напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми. Раніше у МОЗ обіцяли, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого.

Минулого тижня українська компанія «Лекхім» попередила держпідприємство «Медичні закупівлі України» про затримку першої партії китайської антиковідної вакцини Sinovac Biotech.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.