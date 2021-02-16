Старт вакцинації знову відкладається. Глава МОЗ назвав нову дату

Міністр знову назвав новий термін початку вакцинації проти коронавірусу

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня

Вакцинацію від коронавірусу в Україні можуть розпочати лише на наступному тижні.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на онлайн-конференції американо-української ділової ради. Чиновник пояснив, що виникли певні складнощі.

«Ми очікували вакцину вже в середині лютого. Ми розраховували, що почнемо вакцинацію (з 15 лютого – ред.), виходячи з підписаних документів… Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру. Я можу впевнено заявити, що ми почнемо вакцинацію в лютому, але, швидше за все, це буде кінець цього тижня або початок наступного», – сказав він.

Нагадаємо, на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого Україна отримає перші поставки вакцини від коронавірусу. Одразу після цього почнеться масова імунізація населення.

Тим часом фармацевтична компанія Pfizer подала документи на сертифікацію своєї вакцини проти Covid-19 в Україні. Компанія AstraZeneca також подала заявку на реєстрацію своєї вакцини від Covid-19 на території України. Раніше заявку на реєстрацію вакцини в Україні подала китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Крім того, глава уряду Денис Шмигаль обіцяє, що Польща продасть Україні 1,2 мільйона доз AstraZeneca. У самій Польщі поки що не дали відповіді на запит України.

За останніми даними, Україна буде закуповувати вакцини від чотирьох виробників – Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.