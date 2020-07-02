Міністерство юстиції «роздає» ведмедів та левів, конфіскованих у власників



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У Міністерстві юстиції віддають конфіскованих ведмедів

Кінцевий термін звернення щодо отримання ведмедів та левів: 1 серпня 2020 року

Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції, яке займається реалізацією арештованого майна, розпочинає безоплатну передачу трьох левів та шістьох ведмедів.

Про це повідомляє Мінюст на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що безоплатна передача тварин здійснюється відповідно до прийнятої постанови Кабміну «Про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби».

Повідомляється, що леви на прізвиська Річчі, Вітольд та Багіра, а також ведмеді Балу, Потап, Тимоша, Маша, Мальвіна та Ганна шукають нові домівки.

«Вони можуть безоплатно передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин», - розповіли у Мінюсті.

Кінцевий термін звернення щодо отримання ведмедів та левів: 1 серпня 2020 року.

Нагадаємо, після скандалу з СЕТАМ Мін'юст відмовився від продажу левів, ведмедів та собак.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар запропонував нестандартне рішення проблеми заборгованосты українців за комунальні послуги. Замість комплексного розв'язання проблеми, він запропонував громадянам, які мають домашніх тварин, продати їх і «спокійно оплатити» борги.