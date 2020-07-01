На трасі Київ - Одеса автобус збив лося (фото)



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Автобус отримав пошкодження лобового скла Фото: Патрульна поліція Київської області

Тварина від зіткнення загинула на місці ДТП

У вівторок, 30 червня, ввечері на 38 км автодороги Київ – Одеса водій пасажирського автобуса Neoplan збив лося.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, водій не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на тварину.

«46-річний водій стверджує, що, рухаючись в крайній правій смузі, відчув удар в лобове скло з правого боку. Після зупинки він побачив, що збив лося. Тварина від зіткнення загинула на місці події. Автобус отримав механічні пошкодження лобового скла», - розповіли патрульні.

Поліцейські склали схему дорожньо-транспортної пригоди, відібрали пояснення та оформили відповідні матеріали.

«Шановні водії! Суворо дотримуйтесь правил дорожнього руху і заходів безпеки під час керування транспортними засобами. У поїздці зважайте на всі фактори, що можуть становити небезпеку для вас та інших учасників дорожнього руху: час доби, освітленість проїзної частини, дорожнє покриття, раптову появу тварин на дорозі, тощо. Обирайте таку швидкість руху, аби мати змогу постійно контролювати транспортний засіб і ситуацію довкола», - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, 29 червня на 142 км автодороги Київ – Одеса, поблизу села Сніжки Ставищенського району Київщини, сталася ДТП за участі автомобілів Citroen C4 та Renault. В результаті ДТП Citroen опинився в кюветі на даху. Внаслідок ДТП водій та троє пасажирів Citroen отримали травми, ще одна пасажирка цього ж авто від отриманих травм загинула на місці події.