Чорногорія змінила умови в'їзду на свою територію для українців



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У посольстві закликають українців утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії і використовувати перельоти

Щоб потрапити до країни потрібен не лише результат ПЛР-тесту, а й тесту на антитіла, - посольство

Чорногорія змінила умови допуску громадян України на свою територію. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Чорногорії в Facebook.

У посольстві інформують, що починаючи з 22 червня, українці можуть в’їжджати в Чорногорію за умови наявності негативного тесту на Covid-19. .

Вимоги до тесту:

це має бути ПЛР тест (PCR) або ІФА тест на антитіла (ELISA), експрес тест не підходить,

тест має бути зроблено найпізніше за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів),

тест має бути роздрукований. Переклад на англійську чи чорногорську є бажаним, але не є обов'язковим,

тест має бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025.

Українські дипломати наголошують. що конкретний перелік лабораторій відсутній, тому варто запитувати лабораторію, де збираєтесь робити тест на наявність зазначеної акредитації.

«Цей тест може бути зроблений не лише на території України, а й в будь-якій іншій країні. Щодо мінімального віку, з якого потрібно робити такий тест – інформація наразі відсутня. Очікуємо на відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії», - інформують у посольстві.

Також у посольстві закликають українців утриматися від автомобільних поїздок до Чорногорії і використовувати перельоти.

Нагадаємо, наприкінці червня у Чорногорії, що «поборола коронавірус», посилили карантин.

Уряд Чорногорії з 21 червня дозволив в'їзд на територію країни туристам з України.

Також у посольстві роз'яснили українцям умови в'їзду до Чорногорії.

Втім, нещодавно у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.