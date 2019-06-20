Міністр енергетики каже, що «Нафтогаз» треба відлучити від газових переговорів з Росією



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Конфігурація переговорів має бути така: Міністерство палива і енергетики Росії, РАО «Газпром», Магістральні газопроводи України і Міненерговугілля, - вважає Ігор Насалик

«Нафтогаз» треба відлучити від газових переговорів з Росією. Таку думку висловив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

На думку міністра, конфігурація переговорів має бути така: Міністерство палива і енергетики Росії та РАО «Газпром» - Магістральні газопроводи України та Міненерговугілля.

Зазначимо, що Міненерго не є учасником перемовин. Але «Главком» поцікавився у Насалика долею транзиту російського газу через Україну після 2019 року, коли закінчується газова угода від 2009 року.

«Я скажу вам свою думку, але не як міністр. Хто проводив перемовини з Російською Федерацією? Міністр закордонних справ Павло Клімкін за посередництва ЄС. Наша делегація вимагала: давайте будемо працювати за європейськими правилами. А чи були у нашої делегації інструменти для співпраці за європейськими правилами? Ні, не було, тому що цим інструментом може бути лише сертифікований оператор. Його не було і немає й досі», - пояснив міністр.

Довідка: За даними «Укртрансгазу», транзит газу з Росії через територію України в країни Європи за п’ять місяців 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року зріс на 7,8% - до 37,6 млрд куб м.

Варто зазначити, що «Нафтогаз» наголошує, що в Україні сертифікат на трназит газу має тільки його дочірній «Укртрансгаз».

«Важливо розуміти: коли вимагають європейських правил, то сертифікований оператор має бути виділений зі складу «Нафтогазу України». Тому ми все робили для того, щоб створена урядом компанія «Магістральні газопроводи України» (МГУ) стала суб’єктом перемовин між Росією і Україною, а не НАК «Нафтогаз України». Але МГУ до цих пір не бере участі у перемовинах. Конфігурація переговорів має бути така: Міністерство палива і енергетики Росії, РАО «Газпром», МГУ і Міненерговугілля України. От у цьому чотирикутнику результат буде знайдено», - переконаний Насалик.

Відповідаючи на питання, коли ж такий формат буде створено, Насалик зазначив, що це відбудеться після 1 січня 2020 року і пояснив причину.

«Уряд вніс зміни до постанови Кабінету міністрів № 496 про реструктуризацію «Нафтогазу» - там чітко визначено, що з 1 січня 2020 року ПАТ «Магістральні газопроводи України» стає незалежним оператором. Цей крок важко дався урядові, але тепер можна сказати: ми знаємо, з чим виходити на перемовини з РФ. Тобто, ця постанова забезпечує виділення оператора управління газотранспортної системи зі складу НАКу, а відтак це питання переходить з політичної в суто економічну площину. 1 січня ПАТ «Магістральні газопроводи України» вже має вийти як окрема структура, що дає можливість проводити переговорний процес з «Газпромом», - розказав міністр.

Довідка: Уряд вирішив тимчасово, до 1 січня 2020 року, передати структуру з управління газотранспортної системи «Магістральні газопроводи України» до складу НАК «Нафтогаз України», але в обов’язковому порядку має бути виведена не пізніше 1 січня 2020 року, тобто, після закінчення терміну діючого контракту на транзит між «Нафтогазом» і «Газпромом». Отже, новий контракт на транзит газу з «Газпромом» має підписати нова структура – ПАТ «МГУ», право на корпоративне управління якою має Міненерговугілля.

Як повідомлялось, керівництво «Нафтогазу» стверджує, що в переговорному процесі обов’язково має брати участь «Нафтогаз», інакше Україна ризикує втратити декілька мільярдів доларів.

Проте міністр енергетики та вугільної промисловості вважає інакше.

«Що таке НАК «Нафтогаз» України»? Це надбудова, яка створена в 1998 році для Ігоря Бакая під вибори президента Леоніда Кучми. Але третій енергетичний пакет ЄС вимагає виділити з її складу «Укртрансгаз», «Укргазвидобування» - як тільки завершиться заплановане реформування окремо, НАК «Нафтогаз» стане звичайним трейдером на ринку газу», - резюмував Насалик.

Як повідомлялось, «Газпром» наполегливо схиляє Україну зректися перемоги у Міжнародному арбітражі.



