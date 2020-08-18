Міністр енергетики РФ заразився коронавірусом



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Олександр Новак зараз лікується в Москві

Новак переносить коронавірус безсимптомно

Голова Міненерго Російської Федерації Олександр Новак заразився коронавірусом. Він зараз лікується в Москві.

Про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, передає Інтерфакс.

Коронавірусом також заразилися деякі журналісти урядового пулу, які повинні були супроводжувати Мішустіна в його поїздці по Далекому Сходу. У Петропавловську-Камчатському кількох кореспондентів ізолювали і доставили в Москву літаком МНС, під контролем лікарів.

У Міненерго РФ зазначили, що Новак переносить коронавірус безсимптомно.

До слова, стало відомо що колишній голова Полтавської обласної прокуратури, а також заступник генерального прокурора України Віктора Пшонки 51-річний Роман Андрєєв помер. Журналіст стверджує, що від коронавірусу.

Між іншим кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 22 мільйони.

Найбільше хворих (понад 5,6 мільйонів) зафіксовано в США. У Штатах також найбільша кількість летальних випадків — померли понад 173 тисячі.

На другому місці антирейтингу знаходиться Бразилія, де захворіли понад 3,3 мільйонів осіб. Кількість жертв перевищує 107 тисяч.

Замикає трійку Індія, де хворих вже більше 2,7 мільйонів. Кількість померлих перевищує 51 тисячу.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Станом на ранок 18 серпня в Україні виявили різке збільшення нових випадків коронавірусу. За минулу добу заразились ще 1 616 людей. Це на 152 випадки захворювання більше, ніж днем раніше.