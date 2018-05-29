Міністр оборони Франції заявила про стратегічну роль компанії Дассо

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Серж Дассо, очільник Dassault Group, помер 28 травня

Dessault Aviation виробляє французький винищувач Rafale

Міністр оборони Франції Флоренс Парлі заявила про те, що компанія Дассо Груп (Dassault Group) буде продовжувати грати стратегічну роль для збройних сил країни. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану заяву вона зробила на фоні смерті засновника групи Сержа Дассо, який помер 28 травня в віці 93 роки.

Як наслідок, уряд Франції планує уважно слідкувати за подальшим розвитком подій в компанії по питанням спадковості. Дассо Груп виробляє французький літак 4 покоління Rafale у рамках підрозділу Dessault Aviation і володіє виданням Le Figaro.

Dassault Group (GIMD, Groupe Dassault, або Groupe Industriel Marcel Dassault S.A.) — французька холдингова компанія, належить сім'ї Dassault. Вона носить ім'я Марселя Дассо.

Дочірні компанії:

Dassault Aviation; (до 50%), яка сама має кілька філіалів

S.A.B.C.A. (Проектування та виробництво авіаційно-космічної техніки);

Sogitec (моделювання та інтегрованих логістичних систем підтримки);

Dassault Systèmes (PLM та САПР);

Société de Véhicules Electriques (SVE), спільне підприємство між Dassault і Heuliez.

Figaro (ЗМІ, включаючи Le Figaro i FC Nantes);

Immobiliere Dassault (нерухомість);

Artcurial (аукціони).

Марсель Дассо, ім'я при народженні Марсель Блох ( нар. 22 січня 1892 — пом. 17 квітня 1986) — французький авіаконструктор, засновник компанії Société des Avions Marcel Bloch, що в подальшому перетворилася на Dassault Aviation.