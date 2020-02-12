Міністр оборони України Загороднюк прибув до штаб-квартири НАТО



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Очільник вітчизняного оборонного відомства візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради з державами-контрибуторами місії НАТО «Рішуча підтримка» на рівні міністрів оборони»

Делегація Міноборони України на чолі з її очільником Андрієм Загороднюком прибула з робочим візитом до штаб-квартири НАТО, де візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Сьогодні, 12 лютого, делегація Міністерства оборони України на чолі з міністром оборони Андрієм Загороднюком прибула з робочим візитом до штаб-квартири НАТО (м.Брюссель, Бельгія). Передбачається, що очільник вітчизняного оборонного відомства візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради з державами-контрибуторами місії НАТО «Рішуча підтримка» на рівні міністрів оборони», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час дводенного візиту запланована участь Загороднюка у робочому сніданку на запрошення міністра національної оборони Канади за участі генерального секретаря НАТО (29+1), багатосторонні зустрічі з міністрами оборони Великої Британії, Канади, Польщі, Литви та США в форматі QUINT, а також низка двосторонніх зустрічей з міністрами оборони держав-членів Альянсу та генеральним менеджером Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA).