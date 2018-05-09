Міністр оборони відвідав у харківському госпіталі поранених військових

Полторак нагородив поранених під час бойових дій військовослужбовців

Сьогодні, 9 травня, міністр оброни України генерал армії України Степан Полторак відвідав поранених військовослужбовців, які проходять лікування у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові. Про це інформує прес-служба оборонного відомства. Під час спілкування із пораненими військовослужбовцями міністр оборони привітав



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Полторак нагородив поранених під час бойових дій військовослужбовців

Сьогодні, 9 травня, міністр оброни України генерал армії України Степан Полторак відвідав поранених військовослужбовців, які проходять лікування у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові. Про це інформує прес-служба оборонного відомства.

Під час спілкування із пораненими військовослужбовцями міністр оборони привітав особовий склад із Днем Перемоги, і наголосив, що цей день є особливим, адже дуже важливо пам’ятати приклади героїзму наших предків.

«Сьогодні ми маємо всі підстави не лише згадати воїнів минулого, а й вшанувати героїв сьогодення. Це дуже важливо, – наголосив Степан Полторак, звертаючись до військовослужбовців, - адже ми сьогодні, як і герої тієї страшної війни маємо спільну мету – досягти миру, але лише після нашої перемоги».

Також генерал армії України, відвідуючи харківський шпиталь, нагородив військовослужбовців відомчими відзнаками, цінними подарунками та грошовими преміями.

Міністр оборони поспілкувався із пораненими бійцями щодо подальшого проходження служби. Військовослужбовці висловилися за скоріше повернення до своїх підрозділів та бажанням продовження військової кар’єри.

«Ми не дамо пропасти досвіду та бажанню служити у нашому війську тим, хто достойно пройшов перевірку війною. Це безцінні фахівці, вчителі й мотиватори для нашої молоді, для побратимів та всіх українців. Тому ми і далі знаходитимемо можливості та варіанти, як залишати на службі у Збройних силах військовослужбовців, які чудово володіють своєю професією, але отримали поранення і травми. Таких прикладів у нас є вже доволі багато. І один з них – це історія бойового командира роти старшого лейтенанта Ігоря Дермана, який під час запеклого бою під Мар’їнкою втратив ногу. Офіцер не бачить свого майбутнього без військової служби і висловив бажання якнайшвидше повернутися у стрій. Відповідного до мого рішення, Ігоря було призначено курсовим офіцером у Харківському інституті танкових військ. Можна лише позаздрити тим курсантам, які перебуватимуть під опікою та наставництвом такого чудового офіцера!», - зазначив Степан Полторак

Також міністр оборони побажав усім військовослужбовцям, котрі перебувають на лікуванні, якнайшвидшого і якісного одужання та повернення у стрій.

Під час перебування у медичному закладі керівник оборонного ознайомився із умовами роботи медиків і перебування пацієнтів, а також і потребами, які наразі існують у госпіталя.