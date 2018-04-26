Міністра внутрішніх справ Великої Британії закликали піти у відставку

Ембер Радд відкидає всі звинувачення з питаннь міграційної політики

Ембер Радд, яка очолює МВС Великої Британії, закликали піти у відставку на фоні скандалу з мігрантами із Карибських країн. Причиною скандалу є нащадки «покоління Віндраш». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дане покоління представляє людей Карибського басейну, яких в 1948-1971 роках запрошували на роботу в Великій



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Ембер Радд очолює МВС Великої Британії

Ембер Радд відкидає всі звинувачення з питаннь міграційної політики

Ембер Радд, яка очолює МВС Великої Британії, закликали піти у відставку на фоні скандалу з мігрантами із Карибських країн. Причиною скандалу є нащадки «покоління Віндраш». Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дане покоління представляє людей Карибського басейну, яких в 1948-1971 роках запрошували на роботу в Великій Британії для покриття дефіциту робочої сили. В грудні 2015 року, як з’ясували британські ЗМІ, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії у своїй доповіді поставило собі цілі щодо добровільного виїзду із країни груп населення які як вважається не мають права перебувати в країні.

Проте нащадки «покоління Віндраш» мають офіційний статус. Ситуація із нащадками покоління мігрантів із країн Карибського басейну позначилося на роботі саміту Співдружності націй, який минулого тижня проходив в Лондоні.

Ембер Рудд заперечила всі звинувачення, аргументуючи це тим, що відповідні документи не були опубліковані і не використовувалися для оцінки діяльності. Сама ж міністр внутрішніх справа заявила про те, що не підтримує ідею кількісних показників щодо завдань, які необхідно виконати.

Проте це не задовольнило Лейбористську партію. Діана Ебботт, яка є речницею тіньового уряду з питаннь внутрішніх справ, нагадала Ембер Радд про гордість і закликала піти у відставку.