Мінкульт та Інститут нацпам’яті б'ють на сполох: Польща почала важливі розкопки без України

У Перемишлі розпочали розкопки, до яких не запросили Україну

У Перемишлі розпочали розкопки, до яких не запросили Україну

Пошукові роботи здійснюються з метою виявити імовірні місця поховання жертв Першої світової війни

Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам’яті із прикрістю констатують, що влада міста Перемишль в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем.

Українських фахівців не запрошено до Перемишля ані як учасників цих робіт, ані як спостерігачів.

«Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці № 974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р. (пп. 3 та 22 Протоколу від 22.06.2010). Зазначена ділянка також безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем.

Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам’яті отримали інформацію про пошук ймовірних поховань учасників Першої світової війни із засобів масової інформації і вже після початку робіт», – йдеться у заяві.

Як пишуть польські ЗМІ, пошукові роботи здійснюються з метою виявити імовірні місця поховання жертв Першої світової війни.

«З огляду на це, відсутність запрошення від польської сторони також викликає гірке розчарування, адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного вояка-українця», – наголошують у Мінкульті.

За таких обставин Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут національної пам'яті змушені констатувати відсутність можливостей спостерігати за ходом робіт, а відтак і взяти до відома будь-які їхні результати.

Читайте також: