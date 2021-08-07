Нацистську «капсулу часу» знайшли в старому будинку в Німеччині

«Капсулу часу» з нацистськими артефактами часів Другої світової війни виявили в невеликому місті Хаген

Місцеві жителі вирішили відремонтувати свій дім, який постраждав від сильної повені. Себастьян Юрцевен, розбираючи стіну, виявив цікаву знахідку – револьвер, безліч протигазів, портрет Гітлера, сотні листів і документів NSDAP (Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії) та інші артефакти. Загалом із будинку винесли 12 коробок із артефактами, їх передали в спеціальні установи для подальшого вивчення. Про це повідомляє Daily Mail.

«У мене пробігли мурашки по шкірі. Я й гадати не міг, що ремонт обернеться таким величезним відкриттям», – зазначив Себастьян Юрцевен.

Також були знайдені деякі предмети, які належали NSV (Націонал-соціалістична народна благодійність). Ця нацистська організація надавала послуги з догляду за дітьми та медичне обслуговування тим, хто слідував цінностям та ідеології Гітлера.

NSV мала власні дитячі сади та кілька організацій із надання допомоги. Наприклад, у 1940 році вона відправила дітей у Кіндерленд – табір для нацистської молоді. NSV фінансувалася за рахунок активів і грошей, відібраних у євреїв. Не виключено, що сімейний будинок Юрцевена колись був однією з штаб-квартир «Націонал-соціалістичної народної благодійності».

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