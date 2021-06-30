  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Археологи б'ють на сполох: Мінкульт гальмує видачу дозволів на розкопки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польовий сезон у розпалі, але в Міністерстві культури не дають добро на проведення робіт - Археологи б'ють на сполох: Мінкульт гальмує видачу дозволів на розкопки
    Польовий сезон у розпалі, але в Міністерстві культури не дають добро на проведення робіт
    Фото з відкритих джерел

    Археологи регулярно звертаються до керівних органів з проханням захистити їх право на заняття професійною діяльністю

    У Спілці археологів стурбовані через те, що в Міністерстві культури постійно гальмують із дозволами на проведення археологічних досліджень. Про це інформують на сторінці Спілки археологів України у Facebook.

    «На жаль, і цього року маємо проблему, коли Міністерство культури та інформаційної політики України не видає своєчасно дозволи на проведення археологічних досліджень. Польовий сезон вже у розпалі, а майже 200 заявок з незрозумілих причин лежать у Міністерстві без відповіді, хоч встановлений 30-денний термін вже минув. Багато з них чекають вже по два-чотири місяці», –йдеться в повідомленні.

    Відповідно зривається виконання дослідницьких програм, зокрема за участі міжнародних партнерів, студентських практик, науково-рятівних досліджень у зонах новобудов.

    «Члени Cпілки вкрай обурені цією ситуацією. Вони регулярно звертаються до керівних органів з проханням захистити їх право на заняття професійною діяльністю», – підкреслили археологи.

    Спілка археологів України буде відстоювати права своїх членів. «Ми вже зробили перший крок – офіційний запит на інформацію направлено, і він потребує відповіді», – резюмували вони.

    Нагадаємо, археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора – найбільшого мультикомплексного могильника на території України.

    Читайте також:
    Теги: Мінкульт культура Україна розкопки влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Археологи б'ють на сполох: Мінкульт гальмує видачу дозволів на розкопки