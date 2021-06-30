Археологи б'ють на сполох: Мінкульт гальмує видачу дозволів на розкопки

Польовий сезон у розпалі, але в Міністерстві культури не дають добро на проведення робіт

Археологи регулярно звертаються до керівних органів з проханням захистити їх право на заняття професійною діяльністю

У Спілці археологів стурбовані через те, що в Міністерстві культури постійно гальмують із дозволами на проведення археологічних досліджень. Про це інформують на сторінці Спілки археологів України у Facebook.

«На жаль, і цього року маємо проблему, коли Міністерство культури та інформаційної політики України не видає своєчасно дозволи на проведення археологічних досліджень. Польовий сезон вже у розпалі, а майже 200 заявок з незрозумілих причин лежать у Міністерстві без відповіді, хоч встановлений 30-денний термін вже минув. Багато з них чекають вже по два-чотири місяці», –йдеться в повідомленні.

Відповідно зривається виконання дослідницьких програм, зокрема за участі міжнародних партнерів, студентських практик, науково-рятівних досліджень у зонах новобудов.

«Члени Cпілки вкрай обурені цією ситуацією. Вони регулярно звертаються до керівних органів з проханням захистити їх право на заняття професійною діяльністю», – підкреслили археологи.

Спілка археологів України буде відстоювати права своїх членів. «Ми вже зробили перший крок – офіційний запит на інформацію направлено, і він потребує відповіді», – резюмували вони.

Нагадаємо, археологічна експедиція Запорізького національного університету запрошує волонтерів долучитися до розкопок кургану Мамай-Гора – найбільшого мультикомплексного могильника на території України.

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