Польща знайшла спосіб зупинити «Північний потік-2»

«Північному потоку-2» необхідна сертифікація, аби відповідати вимогам Третього енергопакету ЄС

Польська держкомпанія PGNiG і її дочірня компанія PGNiG Supply & Trading відправили заявку до німецького регулятора BNetzA із вимогою включити їх до процедури сертифікації. Таким чином Польща може завадити реалізації російського газового проєкту у ЄС. Про це йдеться на сайті компанії.

«Nord Stream 2 AG не бажає дотримуватися загальних принципів Третього енергопакету, які спрямовані на забезпечення конкуренції та рівних умов для всіх учасників ринку. Зокрема, власник «Північного потоку-2» хоче уникнути впровадження правил щодо розукрупнення власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів. Негативний вплив газопроводу на енергетичну безпеку Євросоюзу і окремих держав-членів ЄС також є важливою обставиною. Ось чому PGNiG вирішила приєднатися до процедури сертифікації, що проводиться BNetzA, і повідомити Європейську комісію про свою позицію. Після рішення суду ЄС з OPAL ніхто не може ігнорувати принцип енергетичної солідарності і наслідки своїх рішень для безпеки інших країн ЄС», – заявив голова правління PGNiG Павло Маєвський.

У PGNiG вважають, що червнева заявка Nord Stream 2 AG повинна бути відхилена німецьким регулятором, адже не відбудеться повного відділення оператора від постачальника газу, «Газпрому», як того вимагає Третій енергопакет. Зараз Nord Stream 2 AG належить російській компанії.

Крім того, в польській держкомпанії вимагають більш ретельного аналізу сертифікації з урахуванням її впливу на безпеку поставок газу до Європи. Маєвський заявив, що не хоче, щоб оператор «Північного потоку-2» мав привілейоване становище на ринку.

До слова, як пише видання Bloomberg, Берлін не зупинить «Північний потік-2», навіть якщо він стане зброєю РФ.

Як відомо, «Газпром» вже знизив закачування газу в найбільші сховища Європи.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку-2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

Нагадаємо, що глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».

Тим часом російська монополія «Газпром» створює штучний дефіцит газу в Європі, протягом чотирьох місяців поспіль не контрактуючи додаткових обсягів постачання. Можливі причини такої поведінки – полегшити сертифікацію газогону на тлі спровокованої на континенті енергетичної кризи.