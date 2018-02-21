Мінний тральщик ФРН приєднається до ескадри НАТО
- Сьогодні, 11:18
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Мінний тральщик FGS Bad Bevensen
FGS Bad Bevensen прийме участь в трьох багатонаціональних навчаннях
Мінний тральщик ФРН FGS Bad Bevensen 25 лютого має покинути порт приписки Кіль і приєднатися до Постійної протимінної групи НАТО №1 (SNMCMG1). Про це повідомляє видання Naval Today.
Наступні п’ять місяців даний корабель проведе у рамках виконання завдань в Північному та Балтійському морях.
Під час виконання завдань команді FGS Bad Bevensen буде допомагати група португальських водолазів. У рамках роботи SNMCMG1 даний мінний тральщик ФРН прийме участь в багатонаціональних навчаннях НАТО і США – Joint Warrior, Open Spirit, BALTOPS.
Очікується, що FGS Bad Bevensen повернеться в Кіль в середині червня 2018 року.