  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Мінний тральщик ФРН приєднається до ескадри НАТО

    FGS Bad Bevensen прийме участь в трьох багатонаціональних навчаннях
    Мінний тральщик ФРН FGS Bad Bevensen 25 лютого має покинути порт приписки Кіль і приєднатися до Постійної протимінної групи НАТО №1 (SNMCMG1). Про це повідомляє видання Naval Today. Наступні п’ять місяців даний корабель проведе у рамках виконання завдань в Північному та Балтійському морях. Під час виконання завдань команді FGS Bad Bevensen
    • Сьогодні, 11:18
    • Розсилка
    Мінний тральщик FGS Bad Bevensen
    Мінний тральщик FGS Bad Bevensen

    FGS Bad Bevensen прийме участь в трьох багатонаціональних навчаннях

    Мінний тральщик ФРН FGS Bad Bevensen 25 лютого має покинути порт приписки Кіль і приєднатися до Постійної протимінної групи НАТО №1 (SNMCMG1). Про це повідомляє видання Naval Today.

    Наступні п’ять місяців даний корабель проведе у рамках виконання завдань в Північному та Балтійському морях.

    Під час виконання завдань команді FGS Bad Bevensen буде допомагати група португальських водолазів. У рамках роботи SNMCMG1 даний мінний тральщик ФРН прийме участь в багатонаціональних навчаннях НАТО і США – Joint Warrior, Open Spirit, BALTOPS.

    Очікується, що FGS Bad Bevensen повернеться в Кіль в середині червня 2018 року.

    Читайте також
    Німеччина НАТО корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ