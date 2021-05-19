Міноборони співпрацюватиме з Пакистаном

Таран і Баджва домовились про нову зустріч, яка відбудеться у Пакистані

Сьогодні відбулася зустріч міністра оборони України Андрія Тарана з головнокомандувачем Армії Ісламської республіки Пакистан генералом Камар Джавед Баджвою. Про це повідомляє Міноборони.

Таран поінформував про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях та навколо кордонів нашої держави, можливі варіанти її подальшого розвитку, та запевнив у відданості принципам вирішення конфлікту на сході України політико-дипломатичними заходами.

Генерал Камар Джавед Баджва, у свою чергу, відзначив помітне зростання спроможностей Збройних Сил України, які протистоять агресії з боку РФ, висловив розуміння євроінтеграційних прагнень України та запевнив у готовності і надалі підтримувати Україну на міжнародній арені.

Окремо було обговорено стан реалізації оборонної реформи України, а також перспективи розвитку двосторонньої співпраці.

Таран підтвердив зацікавленість у інтенсифікації взаємодії у військовому та військово-технічному співробітництві. Міністр оборони України поінформував делегацію Ісламської Республіки Пакистан про можливості підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу, про новітні розробки озброєння національного виробництва, які вже використовуються підрозділами Збройних сил України під час виконання бойових завдань. Значна увага була приділена новинкам оборонно-промислового комплексу, які перебувають на завершальній стадії розроблення.

Головнокомандувач пакистанської армії висловив задоволення рівнем співпраці з Україною, зауваживши, що настав час для розширення саме довгострокового оборонного співробітництва.

«Високий рівень довіри між обома державами, підтверджений не одним десятком років співробітництва, виводить наші відносини на новий щабель взаєморозуміння. Україна та Ісламська Республіка Пакистан продовжують поглиблювати співпрацю за військово-технічним напрямом. Оборонне співробітництво між нашими країнами є локомотивом двосторонніх зв’язків та створює сприятливі передумови для подальшої активізації українсько-пакистанських відносин», — зазначив Таран.

Сторони обговорили перспективи співпраці між міністерствами оборони двох держав у рамках робочої групи з військового та військово-технічного співробітництва, чергове засідання якої заплановане цього року в Пакистані.