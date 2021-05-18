«Проблеми армії підміняються показухою». Бутусов залишає посаду радника міністра оборони

Бутусов став радником міністра оборони України на громадських засадах в кінці грудня минулого року

«Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії», – Бутусов

Журналіст і головред видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони Андрія Тарана на громадських засадах. У своєму Facebook він озвучив шість причин такого рішення.

За словами Бутусова, проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою, а глава Міноборони не реагує «навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє комітет з оборони Верховної Ради, такі як харчування, споруда арсеналів, Держоборонзамовлення, кризовий стан з боєприпасами».

«Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема, Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати», – додав Бутусов.

Ще однією причиною свого звільнення він назвав те, що справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів-«вагнерівців» не розслідується вісім місяців.

«Такі результати моїх думок після перебування на посаді, це була неоплачувана діяльність, ніяких привілеїв або чого-небудь матеріального вона мені не принесла, «відбувати номер» заради статусу вважаю ганебним. Міністру оборони все це зовсім нецікаво, як і керівництву Офісу президента. За кожне слово в своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати», – резюмував журналіст.

Бутусов став радником міністра оборони України на громадських засадах в кінці грудня минулого року.

Історія працевлаштування Бутусова в Міноборони почалася з поста Міноборони в Facebook, в якому військове відомство запропонувало зайняти журналісту одну з міністерських позицій в сферах, на яких фокусується його професійна увага.

Бутусов через соцмережу прийняв пропозицію Міноборони, заявивши, що у такий спосіб відомство визнало справедливість його критики і свою нездатність впоратися з проблемами в оборонці.

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