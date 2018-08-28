Міноборони розірвало договори з компаніями, які будують житло для військових



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Житло для військових

Близько 20 об’єктів наразі будуються з відставанням від графіку

У вівторок, 28 серпня, Міністерство оборони розірвало чотири договори з трьома підрядними компаніями, які будують казарми для військових-контрактників.

За повідомленням Громадського, договори було розірвано з компаніями «Фаворит-Опт», «Перша будівельна монтажна група» і «БМС-БУД».

Зазначається, що ще 10 договорів планують розірвати найближчим часом. Відомо, що близько 20 об’єктів наразі будуються з відставанням від графіку.

На реалізацію проекту зі спецконфіскованих грошей оточення екс-президента України Віктора Януковича було виділено 2,6 мільярди гривень, проект передбачає будівництво 184 казарм для 23 тисяч військових-контрактників у 21 регіоні України.

Перші тендери провели у травні 2018-го, а завершити будівництво мали до кінця року. Однак частина компаній, отримавши 30% авансу, пригальмували будівництво.