Міноборони США: Росія посилює довгострокову військову присутність у Криму

За словами Беррьє, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів

«На Кримському півострові Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу», – заявив очільник Розвідувального управління

У Міністерстві оборони США повідомили про посилення Росією довгострокової військової присутності у Криму. Про це заявив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє у письмових свідченнях наданих Комітету Сенату США зі збройних сил, повідомляє «Голос Америки».

Присутність очолюваних Росією військ у східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля. За словами Беррьє, Росія хоче заявити про її рішучість утримувати півострів.

«На Кримському півострові, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довготермінову військову присутність, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу», – заявив очільник Розвідувального управління Міноборони США.

Як раніше писав «Главком», Росія почала часткове виведення російських військ з території тимчасово окупованого півострова Крим. Однак відведення російського війська від східного кордону України у Воронезькій області так і не спостерігається. Про це заявив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Тим часом, у Північноатлантичному Альянсі заявили, що вітають факт зниження напруги на кордонах з Україною, яка відбулася останнім часом, але продовжує вимагати від Росії зупинити військове нарощування та долучитися до політичного процесу з вирішення конфлікту.