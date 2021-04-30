Дружина Чауса просить Зеленського не допустити розправи над ексуддею

Дружина екссудді заявляє, що ні президент Зеленський, ні керівники правоохоронних органів ніякої державної позиції щодо даних подій до цього часу так і не висловили

Світлана Чауc: «Якщо спецслужби і далі незаконно будуть утримувати мого чоловіка, ми продовжимо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав»

Дружина викраденого 3 квітня в Молдові колишнього українського судді Миколи Чауса, Світлана Чаус, звернулася до президента України Володимира Зеленського з вимогою втрутитися в ситуацію з її чоловіком і не допустити знущань і тортур над ним. Про це йдеться у зверненні Світлани Чаус до Володимира Зеленського від 30 квітня, яке опублікувала strana.ua.

Світлана Чаус нагадала, що за версією молдавського слідства, її чоловіка викрали і вивезли на територію України, де він знаходиться до цього дня, а причетні до цього співробітники українських спецслужб.

За її словами, з початку квітня адвокати її чоловіка подали заяви фактично в усі державні органи: Офіс генпрокурора, СБУ, Головне управління розвідки Міноборони, НАБУ, ГБР, Держприкордонслужбу, Головне слідче управління Нацполіціі України. У відповідь, за словами дружини Чауса, адвокатам надходять лише формальні відписки, що держорганам невідоме місцезнаходження Миколи Чауса. Звернення також були подані до численних міжнародних організацій, закордонних установ. «Якщо спецслужби і далі незаконно будуть утримувати мого чоловіка, ми продовжимо звертатися до всіх лідерів європейських і світових держав. Сім'я і адвокати будуть вживати всіх можливих заходів, щоб повернути Миколи Чауса живим», – написала Світлана Чаус.

Світлана Чаус зазначає, що її чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, він очікував рішення, щоб відповідно до процедури повернутися в Україну і захищати себе від незаконного кримінального переслідування з боку працівників НАБУ.

Також Світлана Чаус вказує, що починаючи з грудня 2015 року, тобто протягом останніх п'яти років після розгляду справи щодо Геннадія Корбана, працівники НАБУ штучно намагалися знищити і дискредитувати її чоловіка, ініціювавши проти нього незаконне кримінальне переслідування.

Дружина екссудді заявляє, що незважаючи на великий резонанс у зв'язку з викраденням Чауса, ні президент Володимир Зеленський, як гарант забезпечення конституційних прав людини, ні керівники правоохоронних органів, ніякої державної позиції щодо даних подій до цього часу так і не висловили.

«Неодноразово ЗМІ акцентували на тому, що влада через тиск на спецслужби має на меті змусити мого чоловіка сказати, що він добровільно покинув територію Молдови, що ніхто його не викрадав. Я, якій відомі були справжні наміри мого чоловіка, можу впевнено стверджувати, що ні при яких обставин він не покинув би свою сім'ю, малолітніх дітей і стареньку матір, якій зараз 78 років. Якщо мій чоловік Микола Чаус зробить таку заяву, воно очевидно буде викликано нестерпним фізичним і психологічним тиском на нього», – написала Світлана Чаус.

Вона звернулася до Зеленському з проханням втрутитися в цю небезпечну ситуацію і не допустити знущань і тортур її чоловіка, а також жорсткої розправи над ним.

Тим часом, журналісти молдовського RISE Moldova та українського Слідство.інфо дізналися про ще чотирьох українців, які ймовірно причетні до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса у Кишиневі 3 квітня.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року. 3 квітня стало відомо про викрадення колишнього судді.