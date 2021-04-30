В окупованому Криму склали список винуватців «блокади» на чолі з двома президентами України

Список винуватців «геноциду громадян РФ» складається з 12 осіб

Парламент окупованого Росією Криму направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти українських громадян на чолі з п'ятим президентом Петром Порошенко і першим президентом Леонідом Кравчуком.

Як повідомляє РИА Новости, їх хочуть звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.

Список винуватців складається з 12 осіб:

Петро Порошенко, п'ятий президент України

Леонід Кравчук, перший президент України

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради

Ленур Іслямов, бізнесмен

Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради

Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим

Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради

Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради

Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради

Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА

Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА

«Великою мірою дані злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму. Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як «сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності», «організація терористичного співтовариства і участь в ньому», «організація діяльності терористичної організації», «диверсія», «екоцид», «акт міжнародного тероризму». Всі особи, винні у вчиненні цих дій відносно кримчан, повинні понести заслужене покарання», – заявив член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов.

Нагадаємо, що Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинилися. Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання анексованого півострова буде відновлено тільки після деокупації.

Україна також припинила постачання електроенергії на півострів, заборонила ввезення товарів і будь-яке транспортне сполучення з ним.