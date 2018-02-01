Міноборони США виділить на боротьбу із фейками $40 млн

Міноборони і Державний департамент США будуть спільно протидіяти дезінформації

Державний департамент США повідомляє про те, що було досягнуто домовленості із Міністерством оборони про передачу від оборонного відомства 40 млн. доларів Центру глобальної взаємодії Державного департаменту в 2018 році фінансовому році. Про це повідомляє офіційний сайт Державного департаменту США. Дані кошти підуть на боротьбу із дезінформацією і



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Міноборони і Державний департамент США будуть спільно протидіяти дезінформації

Державний департамент США повідомляє про те, що було досягнуто домовленості із Міністерством оборони про передачу від оборонного відомства 40 млн. доларів Центру глобальної взаємодії Державного департаменту в 2018 році фінансовому році.

Про це повідомляє офіційний сайт Державного департаменту США.

Дані кошти підуть на боротьбу із дезінформацією і протидію пропаганді із боку іноземних держав. Так в рамках даної домовленості буде створено Фонд доступу до інформації, який фінансуватиме діяльність по виявленню і протидії пропаганди та дезінформації.

Всього першопочатково передбачається профінансувати відповідні проекти в даній сфері на 5 млн. доларів. При цьому Державний департамент готовий виділити із власного рахунку до 1млн. доларів для початку проекту. Окремо Центр глобальної взаємодії почне низку пілотних проектів із Міністерством оборони щодо протидії дезінформації і пропаганді.